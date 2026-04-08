外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.83%，報158.17元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:20，美元/日元下跌1.32點跌幅達0.83%，暫報158.17點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.08%
- 近 1 週：+0.50%
- 近 3 月：+1.74%
- 近 6 月：+5.02%
- 今年以來：+1.81%
美元/日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.69%
- 美元/瑞郎相關性0.63，本日下跌1.08%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌1.46%
美元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.47%，報6.8211元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌1.2%，報98.49元
- 外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.64%，報9.2946元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.16%，報17.4863元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇