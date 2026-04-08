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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.83%，報158.17元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:20，美元/日元下跌1.32點跌幅達0.83%，暫報158.17點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.08%
  • 近 1 週：+0.50%
  • 近 3 月：+1.74%
  • 近 6 月：+5.02%
  • 今年以來：+1.81%

美元/日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.69%
  • 美元/瑞郎相關性0.63，本日下跌1.08%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌1.46%

美元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.79%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日下跌0.97%
  • 紐元/美元相關性-0.56，本日下跌1.94%

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美元/日元158.12-0.86%
歐元/美元1.1696+0.85%
英鎊/美元1.3429+0.98%
紐元/美元0.5831+1.78%

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