search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.75%，報1.1685元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:10，歐元/美元上漲0.0087點漲幅達0.75%，暫報1.1685點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.17%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：-0.64%
  • 近 6 月：-0.50%
  • 今年以來：-1.25%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.86，本日上漲0.93%
  • 紐元/美元相關性0.83，本日上漲1.76%
  • 澳元/美元相關性0.73，本日上漲1.22%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲1.42%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲1%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.64%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1694+0.83%
英鎊/美元1.3429+0.98%
紐元/美元0.5830+1.76%
澳元/美元0.7067+1.28%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty