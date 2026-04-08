外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.75%，報1.1685元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:10，歐元/美元上漲0.0087點漲幅達0.75%，暫報1.1685點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.17%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：-0.64%
- 近 6 月：-0.50%
- 今年以來：-1.25%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.90，本日上漲1.42%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲1%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.64%
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