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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌1.03%，報0.7887元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:10，美元/瑞郎下跌0.0082點跌幅達1.03%，暫報0.7887點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.73%
  • 近 1 週：-0.29%
  • 近 3 月：-0.11%
  • 近 6 月：-0.16%
  • 今年以來：+0.52%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌1.42%
  • 美元/加幣相關性0.81，本日下跌0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.63%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.76%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日下跌0.93%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌1.78%

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美元/瑞郎0.7878-1.14%
加幣/美元0.7222+0.33%
歐元/美元1.1693+0.82%
英鎊/美元1.3428+0.97%
紐元/美元0.5831+1.78%

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