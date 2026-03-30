盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲7.55%，報158.12美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間30日23:43股價上漲11.1美元，報158.12美元，漲幅7.55%，成交量4,684,948（股），盤中最高價158.68美元、最低價151.47美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.78%
- 近 1 月：-1.28%
- 近 3 月：-21.32%
- 近 6 月：-27.92%
- 今年以來：-20.18%
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