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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲7.55%，報158.12美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間30日23:43股價上漲11.1美元，報158.12美元，漲幅7.55%，成交量4,684,948（股），盤中最高價158.68美元、最低價151.47美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.78%
  • 近 1 月：-1.28%
  • 近 3 月：-21.32%
  • 近 6 月：-27.92%
  • 今年以來：-20.18%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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Palo Alto Networks Inc158.1225+7.55%

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