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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌6.24%，報146.61美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間27日21:30股價下跌9.75美元，報146.61美元，跌幅6.24%，成交量536,978（股），盤中最高價147.65美元、最低價145.14美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.88%
  • 近 1 月：+4.66%
  • 近 3 月：-17.03%
  • 近 6 月：-22.74%
  • 今年以來：-15.11%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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道瓊指數45529.73-0.94%
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費城半導體7488.58-1.28%
Palo Alto Networks Inc144.96-7.29%

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