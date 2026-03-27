盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌6.24%，報146.61美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間27日21:30股價下跌9.75美元，報146.61美元，跌幅6.24%，成交量536,978（股），盤中最高價147.65美元、最低價145.14美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.88%
- 近 1 月：+4.66%
- 近 3 月：-17.03%
- 近 6 月：-22.74%
- 今年以來：-15.11%
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 道瓊指數大跌1%，報45502.36點
- 盤中速報 - 阿斯特捷利康公司(AZN-US)大漲5.02%，報192.6美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報64.69美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.04%，報147美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇