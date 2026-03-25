盤後速報 - 穩得(6761)次交易(26)日除息6元，參考價183.0元
鉅亨網新聞中心
穩得(6761-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為183.0元，相較今日收盤價189.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|189.00
|6.0
|3.17%
|0.0
|2025/06/30
|97.0
|5.627
|5.8%
|0.0
|2024/07/24
|96.5
|3.9936
|4.14%
|0.0
|2023/07/28
|98.4
|5.0998
|5.18%
|0.5
|2022/07/14
|83.3
|5.8
|6.96%
|0.0
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