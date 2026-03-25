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鉅亨速報

盤後速報 - 穩得(6761)次交易(26)日除息6元，參考價183.0元

鉅亨網新聞中心

穩得(6761-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為183.0元，相較今日收盤價189.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 189.00 6.0 3.17% 0.0
2025/06/30 97.0 5.627 5.8% 0.0
2024/07/24 96.5 3.9936 4.14% 0.0
2023/07/28 98.4 5.0998 5.18% 0.5
2022/07/14 83.3 5.8 6.96% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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