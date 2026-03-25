盤後速報 - 正瀚-創(6534)次交易(26)日除息4.3元，參考價89.1元
鉅亨網新聞中心
正瀚-創(6534-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
首日參考價為89.1元，相較今日收盤價93.40元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|93.40
|4.3
|4.6%
|0.0
|2025/08/21
|100.5
|0.5
|0.5%
|0.0
|2025/03/20
|100.5
|3.6
|3.58%
|0.0
|2024/08/23
|77.4
|0.5
|0.65%
|0.0
|2024/03/21
|90.6
|3.09
|3.41%
|0.0
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