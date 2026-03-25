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鉅亨速報

盤後速報 - 正瀚-創(6534)次交易(26)日除息4.3元，參考價89.1元

鉅亨網新聞中心

正瀚-創(6534-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

首日參考價為89.1元，相較今日收盤價93.40元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 93.40 4.3 4.6% 0.0
2025/08/21 100.5 0.5 0.5% 0.0
2025/03/20 100.5 3.6 3.58% 0.0
2024/08/23 77.4 0.5 0.65% 0.0
2024/03/21 90.6 3.09 3.41% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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