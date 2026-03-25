盤後速報 - 億而得(6423)次交易(26)日除息1元，參考價88.8元
鉅亨網新聞中心
億而得(6423-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為88.8元，相較今日收盤價89.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|89.80
|1.0
|1.11%
|0.0
|2025/06/12
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.202672
|2025/03/13
|110.5
|0.99
|0.9%
|0.0
|2024/03/21
|120.5
|1.0
|0.83%
|0.0
|2023/06/30
|116.0
|2.5
|2.16%
|0.0
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