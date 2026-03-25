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鉅亨速報

盤後速報 - 億而得(6423)次交易(26)日除息1元，參考價88.8元

鉅亨網新聞中心

億而得(6423-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為88.8元，相較今日收盤價89.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 89.80 1.0 1.11% 0.0
2025/06/12 0.0 0.0 0.0% 0.202672
2025/03/13 110.5 0.99 0.9% 0.0
2024/03/21 120.5 1.0 0.83% 0.0
2023/06/30 116.0 2.5 2.16% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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