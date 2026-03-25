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鉅亨速報

盤後速報 - 豐興(2015)次交易(26)日除息3.3元，參考價64.8元

鉅亨網新聞中心

豐興(2015-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

首日參考價為64.8元，相較今日收盤價68.10元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 68.10 3.3 4.85% 0.0
2025/03/27 72.0 3.5 4.86% 0.0
2024/04/11 72.8 3.5 4.81% 0.0
2023/03/30 72.5 4.0 5.52% 0.0
2022/04/07 95.9 5.0 5.21% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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