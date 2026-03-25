盤後速報 - 豐興(2015)次交易(26)日除息3.3元，參考價64.8元
鉅亨網新聞中心
豐興(2015-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
首日參考價為64.8元，相較今日收盤價68.10元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|68.10
|3.3
|4.85%
|0.0
|2025/03/27
|72.0
|3.5
|4.86%
|0.0
|2024/04/11
|72.8
|3.5
|4.81%
|0.0
|2023/03/30
|72.5
|4.0
|5.52%
|0.0
|2022/04/07
|95.9
|5.0
|5.21%
|0.0
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