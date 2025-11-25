search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.01%，報546.34美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間25日00:01股價上漲26.08美元，報546.34美元，漲幅5.01%，成交量1,183,089（股），盤中最高價546.34美元、最低價523.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.53%
  • 近 1 月：-11.78%
  • 近 3 月：+17.79%
  • 近 6 月：+46.85%
  • 今年以來：+52.22%

S&P 5006696.791.42%
道瓊指數46554.970.67%
NASDAQ22778.19+2.27%
費城半導體6680.204.27%
Applovin Corp - Class A546.09+4.96%

