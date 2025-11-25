盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.01%，報546.34美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間25日00:01股價上漲26.08美元，報546.34美元，漲幅5.01%，成交量1,183,089（股），盤中最高價546.34美元、最低價523.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.53%
- 近 1 月：-11.78%
- 近 3 月：+17.79%
- 近 6 月：+46.85%
- 今年以來：+52.22%
