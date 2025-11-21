鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-11-21 10:16

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Dymension(DYM)24小時跌幅68.9%；Xai(XAI)24小時跌幅49.2%；Hashflow(HFT)24小時跌幅42.7%。

‌



近一週漲幅：SuperVerse(SUPER)近一週漲幅19%；CELO(CELO)近一週漲幅16.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅15.7%。