鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格86,492.2美元，24小時漲跌幅-6.65%；以太幣(ETH)現報價格2,839.28美元，24小時漲跌幅-6.72%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.96億美元；USDC(USDC)24小時成交量達19.72億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Dymension(DYM)24小時跌幅68.9%；Xai(XAI)24小時跌幅49.2%；Hashflow(HFT)24小時跌幅42.7%。


近一週漲幅：SuperVerse(SUPER)近一週漲幅19%；CELO(CELO)近一週漲幅16.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅15.7%。

近一週跌幅：Dymension(DYM)近一週跌幅75.3%；Xai(XAI)近一週跌幅36.9%；Numeraire(NMR)近一週跌幅34%。

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣86341.72-6.53%
以太幣2823.41-6.88%
USDC1.001+0.03%

