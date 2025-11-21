鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.22億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格86,492.2美元，24小時漲跌幅-6.65%；以太幣(ETH)現報價格2,839.28美元，24小時漲跌幅-6.72%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.96億美元；USDC(USDC)24小時成交量達19.72億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Dymension(DYM)24小時跌幅68.9%；Xai(XAI)24小時跌幅49.2%；Hashflow(HFT)24小時跌幅42.7%。
近一週漲幅：SuperVerse(SUPER)近一週漲幅19%；CELO(CELO)近一週漲幅16.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅15.7%。
近一週跌幅：Dymension(DYM)近一週跌幅75.3%；Xai(XAI)近一週跌幅36.9%；Numeraire(NMR)近一週跌幅34%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣跌破9萬美元 爆倉金額逾10億美元 市場陷入「極度恐懼」
- 幣圈賣壓席捲 比特幣蒸發6000億美元後重挫
- 比特幣殺破十萬美元！已來到波段空方末期 靜待數據面轉強
- 比特幣於10.3萬美元盤整 美政府重開門利多不敵市場謹慎情緒
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告