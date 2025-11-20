盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.06%，報556.88美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間20日22:51股價上漲26.83美元，報556.88美元，漲幅5.06%，成交量521,165（股），盤中最高價556.88美元、最低價546.83美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.06%
- 近 1 月：-7.06%
- 近 3 月：+27.49%
- 近 6 月：+41.92%
- 今年以來：+53.9%
