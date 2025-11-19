search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報130.31美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間19日22:53股價上漲6.22美元，報130.31美元，漲幅5.01%，成交量57,690（股），盤中最高價130.31美元、最低價124.77美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.6%
  • 近 1 月：-5.01%
  • 近 3 月：+17.15%
  • 近 6 月：+26.77%
  • 今年以來：-25.73%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

台股首頁我要存股
S&P 5006683.431.00%
道瓊指數46259.060.36%
NASDAQ22811.01+1.69%
費城半導體6749.433.03%
Onto Innovation Inc.130.89+5.48%

