盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報130.31美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間19日22:53股價上漲6.22美元，報130.31美元，漲幅5.01%，成交量57,690（股），盤中最高價130.31美元、最低價124.77美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.6%
- 近 1 月：-5.01%
- 近 3 月：+17.15%
- 近 6 月：+26.77%
- 今年以來：-25.73%
