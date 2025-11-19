盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.04%，報298.6美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間19日22:42股價上漲14.32美元，報298.60美元，漲幅5.04%，成交量10,452,858（股），盤中最高價298.60美元、最低價286.63美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.16%
- 近 1 月：+12.52%
- 近 3 月：+40.06%
- 近 6 月：+71.14%
- 今年以來：+50.46%
