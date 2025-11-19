search icon



盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.04%，報298.6美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間19日22:42股價上漲14.32美元，報298.60美元，漲幅5.04%，成交量10,452,858（股），盤中最高價298.60美元、最低價286.63美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.16%
  • 近 1 月：+12.52%
  • 近 3 月：+40.06%
  • 近 6 月：+71.14%
  • 今年以來：+50.46%

美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

台股首頁我要存股
S&P 5006680.900.96%
道瓊指數46250.300.34%
NASDAQ22807.88+1.67%
費城半導體6745.882.97%
Alphabet公司(A)303.28+6.68%

