盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額124.21億
台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌1.99%，總成交額124.21億元，大盤占比3.46%。
該產業上漲家數3、下跌家數39、平盤家數2。領跌個股智邦(2345-TW)18日11:04股價下跌64元，報934.0元，跌幅6.41%。
通信網路近5日下跌0.66%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.66%
|-1.51%
|近一月
|-0.11%
|+0.53%
|近三月
|-3.26%
|+12.11%
|近六月
|+6.81%
|+25.65%
