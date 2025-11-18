search icon



盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額124.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌1.99%，總成交額124.21億元，大盤占比3.46%。

該產業上漲家數3、下跌家數39、平盤家數2。領跌個股智邦(2345-TW)18日11:04股價下跌64元，報934.0元，跌幅6.41%。

通信網路近5日下跌0.66%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 -0.66% -1.51%
近一月 -0.11% +0.53%
近三月 -3.26% +12.11%
近六月 +6.81% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

