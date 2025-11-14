盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌6.07%，報121.86美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間14日22:30股價下跌7.87美元，報121.86美元，跌幅6.07%，成交量9,608（股），盤中最高價124.91美元、最低價121.86美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.86%
- 近 1 月：+4.69%
- 近 3 月：+21.59%
- 近 6 月：+36.63%
- 今年以來：-20.94%
