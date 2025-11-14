search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌6.07%，報121.86美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間14日22:30股價下跌7.87美元，報121.86美元，跌幅6.07%，成交量9,608（股），盤中最高價124.91美元、最低價121.86美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.86%
  • 近 1 月：+4.69%
  • 近 3 月：+21.59%
  • 近 6 月：+36.63%
  • 今年以來：-20.94%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006738.630.02%
道瓊指數47151.64-0.64%
NASDAQ22933.72+0.28%
費城半導體6856.000.55%
Onto Innovation Inc.132.25+1.94%

