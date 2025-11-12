search icon



盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額4.51億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.26%，總成交額4.51億元，大盤占比0.62%。

該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股奇鈦科(3430-TW)12日10:04股價上漲4.2元，報67.1元，漲幅6.68%。

化學股價指數近5日下跌3.65%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.65% -1.65%
近一月 -8.1% -1.78%
近三月 +21.53% +6.87%
近六月 +34.48% +13.55%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

