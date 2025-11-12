盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額4.51億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.26%，總成交額4.51億元，大盤占比0.62%。
該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股奇鈦科(3430-TW)12日10:04股價上漲4.2元，報67.1元，漲幅6.68%。
化學股價指數近5日下跌3.65%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.65%
|-1.65%
|近一月
|-8.1%
|-1.78%
|近三月
|+21.53%
|+6.87%
|近六月
|+34.48%
|+13.55%
