盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報134美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日03:07股價下跌7.07美元，報134.00美元，跌幅5.01%，成交量353,835（股），盤中最高價140.70美元、最低價134.00美元。

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.6%
  • 近 1 月：+14.63%
  • 近 3 月：+32.9%
  • 近 6 月：+57.16%
  • 今年以來：-18.86%

S&P 5006852.470.29%
道瓊指數47936.021.20%
NASDAQ23485.43-0.18%
費城半導體7004.89-2.13%
Onto Innovation Inc.134.36-4.76%

