盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.01%，報134美元
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日03:07股價下跌7.07美元，報134.00美元，跌幅5.01%，成交量353,835（股），盤中最高價140.70美元、最低價134.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.6%
- 近 1 月：+14.63%
- 近 3 月：+32.9%
- 近 6 月：+57.16%
- 今年以來：-18.86%
