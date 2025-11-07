盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大跌7.68%，報233.02美元
鉅亨網新聞中心
Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌19.38美元，報233.02美元，跌幅7.68%，成交量104,651（股），盤中最高價233.02美元、最低價233.02美元。
美股指數盤中表現
Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.78%
- 近 1 月：-0.86%
- 近 3 月：+12.13%
- 近 6 月：+9.89%
- 今年以來：+39.16%
