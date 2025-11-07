search icon



盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大跌7.68%，報233.02美元

鉅亨網新聞中心


Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌19.38美元，報233.02美元，跌幅7.68%，成交量104,651（股），盤中最高價233.02美元、最低價233.02美元。

美股指數盤中表現

Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 1 月：-0.86%
  • 近 3 月：+12.13%
  • 近 6 月：+9.89%
  • 今年以來：+39.16%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Take-Two互動軟體

