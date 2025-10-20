鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.07元，預估目標價為110元

search icon



Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.07元，預估目標價為110元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.07元下修至-0.07元，其中最高估值1.26元，最低估值-1.94元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.26(1.26)12.7915.02
最低值-1.94(-1.94)5.444.26
平均值-0.01(-0.06)9.097.99
中位數-0.07(-0.07)9.287.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值65,084,000132,186,270173,466,530
最低值57,819,00085,928,00082,252,000
平均值60,634,930106,040,540108,116,970
中位數60,912,230103,061,00096,503,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

南亞科104+9.59%
美元/台幣30.686+0.07%

