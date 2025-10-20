search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為46元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至1.02元，其中最高估值1.7元，最低估值0.33元，預估目標價為46元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.7(1.7)2.632.16
最低值0.33(0.33)0.842.04
平均值0.98(0.93)1.892.1
中位數1.02(0.89)2.082.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值635,992,000645,037,000634,684,010
最低值601,548,830563,040,000592,525,500
平均值613,392,460596,082,200613,604,760
中位數602,636,530580,169,600613,604,760

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.632.31.515.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		663,823,047712,576,194848,048,496620,062,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑化43.75+1.98%
美元/台幣30.686+0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
台塑化

83.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty