鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.02元，預估目標價為46元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至1.02元，其中最高估值1.7元，最低估值0.33元，預估目標價為46元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.63
|2.16
|最低值
|0.33(0.33)
|0.84
|2.04
|平均值
|0.98(0.93)
|1.89
|2.1
|中位數
|1.02(0.89)
|2.08
|2.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|635,992,000
|645,037,000
|634,684,010
|最低值
|601,548,830
|563,040,000
|592,525,500
|平均值
|613,392,460
|596,082,200
|613,604,760
|中位數
|602,636,530
|580,169,600
|613,604,760
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.63
|2.3
|1.51
|5.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|663,823,047
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調升至46元，幅度約4.55%
- 〈台股盤後〉台積電法說失靈拖累跌345點收27302點 周線收紅僅漲1點
- 盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額4.21億
- 〈焦點股〉塑化族群逆勢上揚 台塑、台化聯袂漲半根漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇