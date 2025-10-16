search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、群益ESG債05 (00985B-TW)、聯電 (2303-TW)、永豐金 (2890-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、群益ESG債05 (00985B-TW)、聯電 (2303-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
群益ESG債05 (00985B-TW)、凱基金 (2883-TW)、台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
凱基金 (2883-TW)、群益ESG債05 (00985B-TW)、台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)


5. 外資當日 (15) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、台新新光金 (2887-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、欣興 (3037-TW)
 

台新新光金19.6-1.01%
凱基金15.95+0.95%
聯電45.1+1.35%
永豐金26.25-0.76%
欣興166+4.73%
群益ESG債0510.03+0.00%
主動統一台股增長14.3+1.27%
主動群益台灣強棒13.76+1.47%

