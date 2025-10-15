外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.49元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日14:10，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.52%，暫報32.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.84%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：+0.46%
- 近 6 月：-2.37%
- 今年以來：-5.10%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.17%
- 美元/瑞郎相關性0.61，本日下跌0.11%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.52%，報88.297元
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.49%，報88.3213元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大跌0.54%，報30.595元
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.51%，報88.3025元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇