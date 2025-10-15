search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.49元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間15日14:10，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.52%，暫報32.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.84%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：+0.46%
  • 近 6 月：-2.37%
  • 今年以來：-5.10%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.17%
  • 美元/瑞郎相關性0.61，本日下跌0.11%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.11%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.3%
  • 紐元/美元相關性-0.59，本日下跌0.09%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖32.550-0.34%
歐元/美元1.1623+0.13%
英鎊/美元1.3352+0.28%
紐元/美元0.5725+0.18%

