外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.6022元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日18:00，美元/墨西哥披索上漲0.147點漲幅達0.8%，暫報18.6022點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.27%
- 近 1 週：+0.74%
- 近 3 月：-0.91%
- 近 6 月：-9.16%
- 今年以來：-11.43%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.62，本日上漲0.87%
- 美元/新加坡幣相關性0.55，本日上漲0.19%
- 美元/挪威克朗相關性0.55，本日上漲0.98%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
