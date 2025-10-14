search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.8%，報0.6462元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日14:40，澳元/美元下跌0.0052點跌幅達0.8%，暫報0.6462點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.00%
  • 近 1 週：-1.51%
  • 近 3 月：-0.97%
  • 近 6 月：+3.64%
  • 今年以來：+5.23%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.87，本日下跌0.61%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.37%
  • 歐元/美元相關性0.71，本日下跌0.01%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.75，本日下跌0.43%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.74，本日下跌0.8%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.59%

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6457-0.88%
紐元/美元0.5689-0.63%
英鎊/美元1.3280-0.39%
歐元/美元1.1560-0.10%
南非蘭特/美元0.0573-0.69%

