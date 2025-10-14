外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.8%，報0.6462元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日14:40，澳元/美元下跌0.0052點跌幅達0.8%，暫報0.6462點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.00%
- 近 1 週：-1.51%
- 近 3 月：-0.97%
- 近 6 月：+3.64%
- 今年以來：+5.23%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.75，本日下跌0.43%
- 美元/南非蘭特相關性-0.74，本日下跌0.8%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.59%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.79%，報201.35元
- 外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大漲0.48%，報0.8716元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.52%，報32.71元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.04%，報98.13元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇