search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.81%，報0.8054元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日22:30，美元/瑞郎上漲0.0065點漲幅達0.81%，暫報0.8054點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.33%
  • 近 1 週：+0.45%
  • 近 3 月：+0.31%
  • 近 6 月：-1.99%
  • 今年以來：-11.93%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.19%
  • 美元/日元相關性0.67，本日上漲0.81%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.49%
  • 歐元/加幣相關性-0.76，本日上漲0.32%
  • 英鎊/美元相關性-0.75，本日上漲0.28%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.8040+0.64%
日元/美元0.0066+0.00%
歐元/美元1.1574-0.38%
加幣/美元0.7127-0.14%
英鎊/美元1.3332-0.20%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty