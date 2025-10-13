外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.81%，報0.8054元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日22:30，美元/瑞郎上漲0.0065點漲幅達0.81%，暫報0.8054點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.33%
- 近 1 週：+0.45%
- 近 3 月：+0.31%
- 近 6 月：-1.99%
- 今年以來：-11.93%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲0.29%
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.19%
- 美元/日元相關性0.67，本日上漲0.81%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
