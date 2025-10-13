search icon



外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.8%，報18.4277元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日22:20，美元/墨西哥披索下跌0.149點跌幅達0.8%，暫報18.4277點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.93%
  • 近 1 週：+1.07%
  • 近 3 月：-0.25%
  • 近 6 月：-8.56%
  • 今年以來：-10.84%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.62，本日下跌0.94%
  • 美元/新加坡幣相關性0.55，本日下跌0.18%
  • 美元/挪威克朗相關性0.55，本日下跌0.01%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.75，本日下跌0.65%
  • 歐元/美元相關性-0.62，本日下跌0.45%
  • 紐元/美元相關性-0.61，本日下跌0.07%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/墨西哥披索18.440-0.74%
南非蘭特/美元0.0578+1.05%
澳元/美元0.6512+0.67%
歐元/美元1.1564-0.47%
紐元/美元0.5723+0.04%

