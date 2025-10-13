外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.8%，報18.4277元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日22:20，美元/墨西哥披索下跌0.149點跌幅達0.8%，暫報18.4277點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.93%
- 近 1 週：+1.07%
- 近 3 月：-0.25%
- 近 6 月：-8.56%
- 今年以來：-10.84%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.62，本日下跌0.94%
- 美元/新加坡幣相關性0.55，本日下跌0.18%
- 美元/挪威克朗相關性0.55，本日下跌0.01%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
