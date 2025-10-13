search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6519元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日09:30，澳元/美元上漲0.005點漲幅達0.77%，暫報0.6519點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.68%
  • 近 1 週：-2.00%
  • 近 3 月：-1.66%
  • 近 6 月：+2.93%
  • 今年以來：+4.51%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.87，本日上漲0.26%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日上漲0.11%
  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.06%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.75，本日上漲0.51%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.74，本日上漲0.72%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日上漲0.05%

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6526+0.88%
紐元/美元0.5740+0.33%
英鎊/美元1.3353-0.04%
歐元/美元1.1621+0.03%
南非蘭特/美元0.0576+0.88%

