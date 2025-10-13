search icon



盤中速報 - UNI大漲12.83%，報6.6美元

鉅亨網新聞中心


UNI(UNI)在過去 24 小時內漲幅超過12.83%，最新價格6.6美元，總成交量達0.54億美元，總市值41.68億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：6.71美元，近 1 日最低價：5.79美元，流通供給量：628,739,837。

Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-27.50%
  • 近 1 月：-42.60%
  • 近 3 月：-30.37%
  • 近 6 月：+6.20%
  • 今年以來：-57.13%

UNI6.525+11.4%

