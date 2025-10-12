盤中速報 - Radiant Capital大漲107.43%，報0.03美元
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過107.43%，最新價格0.03美元，總成交量達1.08億美元，總市值0.40億美元，目前市值排名第 172 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：1,292,073,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.35%
- 近 1 月：+5.02%
- 近 3 月：-1.16%
- 近 6 月：+22.89%
- 今年以來：-60.27%
