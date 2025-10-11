盤中速報 - 波卡幣大跌28.33%，報2.92美元
波卡幣(DOT)在過去 24 小時內跌幅超過28.33%，最新價格2.92美元，總成交量達1.59億美元，總市值48.29億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：4.29美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：1,611,137,452。
Polkadot由Web3基金會創立，分片多鏈的協定能讓各自獨立的區塊鏈互動，允許用戶在沒有交易所的情況下，在不同的區塊鏈中傳輸代幣或資料。主鏈為中繼鏈(Relay Chain)，產生跨鏈協議共識；平行鏈(Parachain)和平行執行緒(Paarathread)可針對特定的應用做訂製；橋樑(Bridge)允許與外部公有、私有鏈溝通。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.56%
- 近 1 月：-3.23%
- 近 3 月：+5.13%
- 近 6 月：+17.82%
- 今年以來：-42.14%
