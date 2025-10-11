search icon



盤中速報 - 瑞波幣大跌9.16%，報2.541美元

鉅亨網新聞中心


瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內跌幅超過9.16%，最新價格2.541美元，總成交量達5.62億美元，總市值1,793.14億美元，目前市值排名第 5 名。

近 1 日最高價：2.8372美元，近 1 日最低價：2.41美元，流通供給量：59,482,264,023。

XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.64%
  • 近 1 月：-5.89%
  • 近 3 月：+10.23%
  • 近 6 月：+42.83%
  • 今年以來：+20.36%

