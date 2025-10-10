外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.04%，報0.6484元
截至台北時間10日23:32，澳元/美元下跌0.0068點跌幅達1.04%，暫報0.6484點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.46%
- 近 1 週：-0.67%
- 近 3 月：+0.28%
- 近 6 月：+6.50%
- 今年以來：+5.85%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.13%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.13%
- 美元/瑞郎相關性-0.75，本日下跌0.66%
