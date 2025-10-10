search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.04%，報0.6484元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日23:32，澳元/美元下跌0.0068點跌幅達1.04%，暫報0.6484點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.46%
  • 近 1 週：-0.67%
  • 近 3 月：+0.28%
  • 近 6 月：+6.50%
  • 今年以來：+5.85%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.90，本日下跌0.4%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.38%
  • 歐元/美元相關性0.81，本日下跌0.54%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.13%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.13%
  • 美元/瑞郎相關性-0.75，本日下跌0.66%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6483-1.05%
紐元/美元0.5718-0.51%
英鎊/美元1.3334+0.27%
歐元/美元1.1598+0.30%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty