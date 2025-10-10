外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.6281元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日23:32，歐元/加幣上漲0.0079點漲幅達0.49%，暫報1.6281點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.01%
- 近 1 週：-0.95%
- 近 3 月：+1.00%
- 近 6 月：+5.00%
- 今年以來：+8.77%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.76，本日上漲0.66%
- 美元/新加坡幣相關性-0.73，本日上漲0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.21%
