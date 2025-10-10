search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.6281元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日23:32，歐元/加幣上漲0.0079點漲幅達0.49%，暫報1.6281點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.01%
  • 近 1 週：-0.95%
  • 近 3 月：+1.00%
  • 近 6 月：+5.00%
  • 今年以來：+8.77%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.85，本日上漲0.54%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日上漲0.39%
  • 歐元/澳元相關性0.57，本日上漲1.41%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.76，本日上漲0.66%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.73，本日上漲0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.21%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.6251+0.30%
歐元/美元1.1597+0.29%
英鎊/美元1.3337+0.29%
澳元/美元0.6482-1.07%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty