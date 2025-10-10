search icon



外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1618元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日23:10，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.48%，暫報1.1618點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.24%
  • 近 1 週：-1.31%
  • 近 3 月：-1.36%
  • 近 6 月：+5.59%
  • 今年以來：+11.67%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.85，本日上漲0.31%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日上漲0.44%
  • 澳元/美元相關性0.81，本日上漲0.38%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.92，本日上漲0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日上漲0.32%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1598+0.30%
加幣/美元0.7134+0.01%
英鎊/美元1.3331+0.25%
澳元/美元0.6479-1.11%

