search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至5.02元，預估目標價為92元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.99元上修至5.02元，其中最高估值5.39元，最低估值4.68元，預估目標價為92元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值5.39(5.39)6.95
最低值4.68(4.68)6.04
平均值5(5)6.47
中位數5.02(4.99)6.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值79,740,00083,114,000
最低值73,576,00080,237,000
平均值75,684,00081,853,800
中位數74,826,50081,630,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.73.56.714.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		72,464,40867,078,77376,419,40863,053,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華通87+3.57%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華通

76.19%

勝率

#波段上揚股

偏強
華通

76.19%

勝率

#當沖高手_強

偏強
華通

76.19%

勝率

#上升三紅K

偏強
華通

76.19%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華通

76.19%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty