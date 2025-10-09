外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.0786元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日23:50，美元/挪威克朗上漲0.107點漲幅達1.07%，暫報10.0786點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.04%
- 近 1 週：+0.60%
- 近 3 月：-1.12%
- 近 6 月：-8.90%
- 今年以來：-12.14%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日上漲1.43%
- 美元/瑞郎相關性0.69，本日上漲0.55%
- 美元/加幣相關性0.64，本日上漲0.44%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
