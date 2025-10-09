search icon



外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.0786元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:50，美元/挪威克朗上漲0.107點漲幅達1.07%，暫報10.0786點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.04%
  • 近 1 週：+0.60%
  • 近 3 月：-1.12%
  • 近 6 月：-8.90%
  • 今年以來：-12.14%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日上漲1.43%
  • 美元/瑞郎相關性0.69，本日上漲0.55%
  • 美元/加幣相關性0.64，本日上漲0.44%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲0.52%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.65%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.74%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.070+0.98%
加幣/美元0.7133-0.46%
澳元/美元0.6553-0.47%
歐元/美元1.1557-0.61%
紐元/美元0.5742-0.73%

