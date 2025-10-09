search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.83%，報1.3289元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:40，英鎊/美元下跌0.0111點跌幅達0.83%，暫報1.3289點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.06%
  • 近 1 週：-0.56%
  • 近 3 月：-1.32%
  • 近 6 月：+4.97%
  • 今年以來：+7.05%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.81，本日下跌0.69%
  • 澳元/美元相關性0.81，本日下跌0.58%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日下跌0.83%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌1.39%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.73，本日下跌0.21%

