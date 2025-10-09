search icon



外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.4019元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:40，美元/加幣上漲0.0068點漲幅達0.49%，暫報1.4019點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.09%
  • 近 1 週：+0.11%
  • 近 3 月：+2.13%
  • 近 6 月：-2.17%
  • 今年以來：-3.02%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.68，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲1.38%
  • 美元/瑞郎相關性0.66，本日上漲0.59%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.73，本日上漲0.58%
  • 歐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.68%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日上漲0.81%

