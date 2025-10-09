外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.4019元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日23:40，美元/加幣上漲0.0068點漲幅達0.49%，暫報1.4019點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.09%
- 近 1 週：+0.11%
- 近 3 月：+2.13%
- 近 6 月：-2.17%
- 今年以來：-3.02%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.68，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲1.38%
- 美元/瑞郎相關性0.66，本日上漲0.59%
