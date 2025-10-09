search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5739元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:30，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.78%，暫報0.5739點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.59%
  • 近 1 週：-0.55%
  • 近 3 月：-3.54%
  • 近 6 月：+4.63%
  • 今年以來：+3.38%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日下跌0.55%
  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.76%
  • 歐元/美元相關性0.71，本日下跌0.62%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌1.23%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.39%
  • 美元/韓元相關性-0.66，本日下跌0.17%

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5742-0.73%
澳元/美元0.6553-0.47%
英鎊/美元1.3297-0.77%
歐元/美元1.1558-0.60%
韓元/美元0.0007+0.00%

