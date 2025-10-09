外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5739元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日23:30，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.78%，暫報0.5739點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.59%
- 近 1 週：-0.55%
- 近 3 月：-3.54%
- 近 6 月：+4.63%
- 今年以來：+3.38%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌1.23%
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.39%
- 美元/韓元相關性-0.66，本日下跌0.17%
