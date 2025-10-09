search icon



外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.54%，報1.1565元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:10，歐元/美元下跌0.0063點跌幅達0.54%，暫報1.1565點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.13%
  • 近 1 週：-0.87%
  • 近 3 月：-0.80%
  • 近 6 月：+6.11%
  • 今年以來：+12.29%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.85，本日下跌0.13%
  • 英鎊/美元相關性0.81，本日下跌0.64%
  • 澳元/美元相關性0.80，本日下跌0.41%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.46%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌1.21%

歐元/美元1.1556-0.62%
加幣/美元0.7133-0.46%
英鎊/美元1.3298-0.76%
澳元/美元0.6553-0.47%

