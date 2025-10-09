外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.8054元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日23:10，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.47%，暫報0.8054點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.08%
- 近 1 週：+0.59%
- 近 3 月：+0.73%
- 近 6 月：-5.63%
- 今年以來：-11.63%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲1.21%
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.32%
- 美元/挪威克朗相關性0.69，本日上漲0.79%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.0786元
- 外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.83%，報1.3289元
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.4019元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5739元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇