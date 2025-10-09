search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.8054元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日23:10，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.47%，暫報0.8054點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.08%
  • 近 1 週：+0.59%
  • 近 3 月：+0.73%
  • 近 6 月：-5.63%
  • 今年以來：-11.63%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲1.21%
  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.32%
  • 美元/挪威克朗相關性0.69，本日上漲0.79%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.53%
  • 歐元/加幣相關性-0.76，本日上漲0.12%
  • 澳元/美元相關性-0.74，本日上漲0.41%

外匯速報

台股首頁
美元/瑞郎0.8062+0.57%
歐元/美元1.1558-0.60%
加幣/美元0.7133-0.46%
澳元/美元0.6554-0.46%

