外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.15%，報9.5279元
截至台北時間09日22:50，美元/瑞典克朗上漲0.1084點漲幅達1.15%，暫報9.5279點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.79%
- 近 1 週：+0.54%
- 近 3 月：-0.99%
- 近 6 月：-5.92%
- 今年以來：-14.83%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.85，本日上漲0.37%
- 美元/新加坡幣相關性0.83，本日上漲0.3%
- 美元/挪威克朗相關性0.79，本日上漲0.82%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
