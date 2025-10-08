鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至88.23元，預估目標價為3565元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由87.42元上修至88.23元，其中最高估值90.86元，最低估值84.77元，預估目標價為3565元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|90.86(90.86)
|142.3
|190.67
|最低值
|84.77(84.77)
|115.17
|125.97
|平均值
|87.66(87.59)
|130.62
|152.46
|中位數
|88.23(87.42)
|132
|149.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17,507,000
|23,476,000
|30,485,530
|最低值
|16,938,000
|19,130,000
|20,773,000
|平均值
|17,178,870
|21,534,200
|24,838,130
|中位數
|17,151,500
|21,714,720
|24,993,610
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.59
|28.38
|42.56
|21.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
