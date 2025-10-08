鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至88.23元，預估目標價為3565元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由87.42元上修至88.23元，其中最高估值90.86元，最低估值84.77元，預估目標價為3565元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值90.86(90.86)142.3190.67
最低值84.77(84.77)115.17125.97
平均值87.66(87.59)130.62152.46
中位數88.23(87.42)132149.68

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,507,00023,476,00030,485,530
最低值16,938,00019,130,00020,773,000
平均值17,178,87021,534,20024,838,130
中位數17,151,50021,714,72024,993,610

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

