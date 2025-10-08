鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至25.85元，預估目標價為910元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.21元上修至25.85元，其中最高估值29.97元，最低估值21.39元，預估目標價為910元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.97(29.97)49.7560.64
最低值21.39(21.39)36.8840.98
平均值25.74(25.42)42.6751.09
中位數25.85(25.21)44.6349

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,882,00031,630,33040,489,300
最低值21,471,00026,100,63028,569,980
平均值22,177,08028,570,03033,542,880
中位數22,177,36028,884,71033,546,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

