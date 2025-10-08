鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至25.85元，預估目標價為910元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.21元上修至25.85元，其中最高估值29.97元，最低估值21.39元，預估目標價為910元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.97(29.97)
|49.75
|60.64
|最低值
|21.39(21.39)
|36.88
|40.98
|平均值
|25.74(25.42)
|42.67
|51.09
|中位數
|25.85(25.21)
|44.63
|49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,882,000
|31,630,330
|40,489,300
|最低值
|21,471,000
|26,100,630
|28,569,980
|平均值
|22,177,080
|28,570,030
|33,542,880
|中位數
|22,177,360
|28,884,710
|33,546,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.23
|14.28
|14.68
|13.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)目標價調升至910元，幅度約4%
- 力積 華邦電 華新 台玻 下個買點?【南亞科 第2】目標翻倍
- OpenAI組建AI大聯盟 27000點不是高 台廠黃金時代！
- 〈台股開盤〉AMD與OpenAI點燃AI行情 台積電領軍衝破27000點創高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇