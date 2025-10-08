search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.5795元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日03:20，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.77%，暫報0.5795點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.90%
  • 近 1 週：+1.18%
  • 近 3 月：-3.65%
  • 近 6 月：+4.38%
  • 今年以來：+4.38%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.90，本日下跌0.53%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日下跌0.43%
  • 歐元/美元相關性0.69，本日下跌0.51%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.5%
  • 美元/韓元相關性-0.65，本日下跌0.38%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5794-0.79%
澳元/美元0.6578-0.54%
英鎊/美元1.3417-0.45%
歐元/美元1.1650-0.52%
韓元/美元0.0007+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty