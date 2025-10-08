外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.5795元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日03:20，紐元/美元下跌0.0045點跌幅達0.77%，暫報0.5795點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.90%
- 近 1 週：+1.18%
- 近 3 月：-3.65%
- 近 6 月：+4.38%
- 今年以來：+4.38%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.5%
- 美元/韓元相關性-0.65，本日下跌0.38%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.78%，報151.43元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.52%，報0.7988元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1654元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大漲0.3%，報30.51元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇