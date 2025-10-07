盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.09%，報137.9美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日23:28股價下跌7.4美元，報137.90美元，跌幅5.09%，成交量256,965（股），盤中最高價147.86美元、最低價137.90美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.43%
- 近 1 月：+39.62%
- 近 3 月：+39.66%
- 近 6 月：+39.12%
- 今年以來：-12.82%
