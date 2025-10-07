search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.09%，報137.9美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日23:28股價下跌7.4美元，報137.90美元，跌幅5.09%，成交量256,965（股），盤中最高價147.86美元、最低價137.90美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.43%
  • 近 1 月：+39.62%
  • 近 3 月：+39.66%
  • 近 6 月：+39.12%
  • 今年以來：-12.82%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

S&P 5006711.25-0.43%
道瓊指數46524.64-0.36%
NASDAQ22756.77-0.81%
費城半導體6648.07-1.86%
Onto Innovation Inc.134.61-7.36%

