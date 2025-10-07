外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1654元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日19:50，歐元/美元下跌0.0057點跌幅達0.49%，暫報1.1654點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.05%
- 近 1 週：-0.11%
- 近 3 月：-0.57%
- 近 6 月：+6.90%
- 今年以來：+13.10%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.49%
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.24%
