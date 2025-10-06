外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲1.66%，報175.98元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日14:10，歐元/日元上漲2.87點漲幅達1.66%，暫報175.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.24%
- 近 1 週：-1.03%
- 近 3 月：+1.68%
- 近 6 月：+7.57%
- 今年以來：+6.57%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.30，本日上漲0.23%
- 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.11，本日上漲0.34%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大漲1.91%，報99.19元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲1.61%，報201.92元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲1.91%，報150.26元
- 外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大漲1.73%，報188.58元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇