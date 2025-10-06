search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲1.66%，報175.98元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日14:10，歐元/日元上漲2.87點漲幅達1.66%，暫報175.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.24%
  • 近 1 週：-1.03%
  • 近 3 月：+1.68%
  • 近 6 月：+7.57%
  • 今年以來：+6.57%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.30，本日上漲0.23%
  • 美元/瑞郎相關性-0.19，本日上漲0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.11，本日上漲0.34%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元175.74+1.52%
日元/美元0.0067-1.48%
澳元/美元0.6604+0.05%
英鎊/美元1.3439-0.29%

