鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.2928元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日14:10，美元/新加坡幣上漲0.0042點漲幅達0.33%，暫報1.2928點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.33%
  • 近 1 週：-0.19%
  • 近 3 月：+1.15%
  • 近 6 月：-4.23%
  • 今年以來：-5.53%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/日元相關性0.86，本日上漲1.9%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.34%
  • 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.15%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.25%
  • 英鎊/美元相關性-0.86，本日上漲0.3%
  • 澳元/美元相關性-0.81，本日上漲0%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/新加坡幣1.2930+0.34%
日元/美元0.0067-1.48%
歐元/美元1.1707-0.29%
英鎊/美元1.3441-0.28%
澳元/美元0.6604+0.05%

